Москва
Подышать свежим воздухом

фото пользователя Cuthbert88
прогуляться, перекусить

От пользователя @Cuthbert88

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