прогуляться, перекусить

От пользователя @Bogdan7071

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

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