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Москва — подружек/друзей бы

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прогуляться, перекусить

хотелось бы найти классных девочек(может и мальчиков), близких по духу
простая и максимально открыта на диалог,надеюсь ты тоже🫡

если поладим, то со мной и над мемами тупыми посмеешься, и пофилософствуем, и культурные мероприятия посетим, и поплачемся, ну и потусить сьездим,хахахах
буду рада пообщаться 🤍

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