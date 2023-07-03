Москва — подружек/друзей бы
хотелось бы найти классных девочек(может и мальчиков), близких по духу
простая и максимально открыта на диалог,надеюсь ты тоже🫡
если поладим, то со мной и над мемами тупыми посмеешься, и пофилософствуем, и культурные мероприятия посетим, и поплачемся, ну и потусить сьездим,хахахах
буду рада пообщаться 🤍
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