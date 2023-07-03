хотелось бы найти классных девочек(может и мальчиков), близких по духу простая и максимально открыта на диалог,надеюсь ты тоже🫡 если поладим, то со мной и над мемами тупыми посмеешься, и пофилософствуем, и культурные мероприятия посетим, и поплачемся, ну и потусить сьездим,хахахах буду рада пообщаться 🤍

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Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

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Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

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