Москва
Подругу. Пообщаться о чем-нибудь, может даже и подружимся.

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пообщаться

От пользователя @DmitryPlayer

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