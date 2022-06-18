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От пользователя @DmitryPlayer

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Москва → Другое Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое Погулять на ВДНХ

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Найти неадекватных подруг с весельцой

Москва → Другое Сходить на прогулку покататься на велосипедах

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