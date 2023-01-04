Москва
Подругу или подруг))

фото пользователя Sasha_Vecher
прогуляться, перекусить

Можно завтра 27 (четверг) погулять днём а вечером сходить на открытие в галлерею (Ильинка), а так прогуляться поболтать посидеть на лавочке какао и тд)

От пользователя @Sasha_Vecher

6 участников
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