Москва
Подругу или подруг))
прогуляться, перекусить
Можно завтра 27 (четверг) погулять днём а вечером сходить на открытие в галлерею (Ильинка), а так прогуляться поболтать посидеть на лавочке какао и тд)
От пользователя @Sasha_Vecher
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