Москва
Подруга нужна, девачкииии
Мне 21, ищу подругу, чтобы и посмеяться и поплакать можно было как говорится, посиделки,разговоры обо всем и ни о чем, походы в кино, театры, вообщем активности во мне хоть отбавляй, нужна такая же👩
От пользователя @Lolli
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