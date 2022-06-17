Мне 21, ищу подругу, чтобы и посмеяться и поплакать можно было как говорится, посиделки,разговоры обо всем и ни о чем, походы в кино, театры, вообщем активности во мне хоть отбавляй, нужна такая же👩

От пользователя @Lolli

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