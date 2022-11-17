Москва
Поделиться

фото пользователя Kilich
прогуляться, перекусить

Поделиться мыслями

От пользователя @Kilich

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Погулять по Екатерининскому парку

маленькое фото пользователя Mariai
Москва → Другое

Прогуляться, попить кофе

маленькое фото пользователя Sofffia
Москва → Другое

Найти подружек

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

⚡️ Нужны бета-тестеры

маленькое фото пользователя Larson
Москва → Другое

Много друзей и общения!)

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Знакомство для дружбы

маленькое фото пользователя tatyana.lav
Москва → Другое

дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

маленькое фото пользователя Yuliana_lion
Москва → Другое

Пора выбираться на улицу! ☀️

маленькое фото пользователя Katty1_7_0
Москва → Другое

Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха

маленькое фото пользователя Good_dema
Москва → Другое

Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

маленькое фото пользователя metaLime
Москва → Другое

Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!