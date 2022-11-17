От пользователя @Kilich

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Москва → Другое Погулять и пофотографироваться в закатном солнце

Москва → Другое Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

Москва → Другое Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Знакомство для дружбы

Москва → Другое Много друзей и общения!)

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