Москва
Почиллить в дискорде и поиграть Jackbox
прогуляться, перекусить
Приглашаю абсолютно всех посидеть и классно провести время в режиме online , можно поиграть в Джек, amongUs, а так же fallguys 🤡
От пользователя @Vlaaadaaa
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