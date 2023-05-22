Москва
Почему бы нам не выпить кофе в прикуску с синабоном?
прогуляться, перекусить
От пользователя @Max0621kuba
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Москва → Другое
пообщаемся?🧸
Москва → Другое
Хочу найти подругу
Москва → Другое
пообщаться👯♀️
Москва → Другое
Прекрасное знакомство
Москва → Другое
Я хочу найти друзей, пообщаться 💗
Москва → Другое
Найти подруг/у
Москва → Другое
Можно попробовать тебя пофоткать?)
Москва → Другое
Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры
Москва → Другое
Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах
Москва → Другое
как на счет провести день на одной волне☺️
Москва → Другое
Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃♀️
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!