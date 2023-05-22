прогуляться, перекусить

От пользователя @Max0621kuba

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Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Москва → Другое Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

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