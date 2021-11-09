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От пользователя @Clever

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Москва → Другое Сходить потусить, классно провести время

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

Москва → Другое Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)

Москва → Другое На выставку, погулять

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое Обсудить рестораны в Москве

Москва → Другое Найти подругу для совместных походов куда угодно

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

Москва → Другое Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇

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