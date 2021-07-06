прогуляться, перекусить

мне этот мир абсолютно

понятен, и я здесь ищу только одного - покоя, умиротворения и

вот этой гармонии, от слияния с бесконечно вечным, от созерцания

великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства

существа, бесконечно вечного, куда ни посмотри, хоть вглубь - бесконечно

малое, хоть ввысь - бесконечное большое, понимаешь? А ты мне опять со

своим вот этим, иди суетись дальше, это твоё распределение, это

твой путь и твой горизонт познания и ощущения твоей природы, он

несоизмеримо мелок по сравнению с моим, понимаешь?