Москва
поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

фото пользователя diakat09
пообщаться

ищу адекватных и интересных собеседников, с кем можно обсудить общие хобби, см профиль 😁

От пользователя @diakat09

18 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Nastasya23
Москва → Другое

Проведём весело время ✌️

маленькое фото пользователя Alen
Москва → Другое

Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

маленькое фото пользователя KristinaSherry
Москва → Другое

Настольные игры ♟️🎲

маленькое фото пользователя Narahold
Москва → Другое

Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

маленькое фото пользователя mww.llx
Москва → Другое

погулять, познакомиться

маленькое фото пользователя Kkravets_va
Москва → Другое

Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

маленькое фото пользователя Macadam
Москва → Другое

Полюбоваться парком Хуамин

маленькое фото пользователя novaknovak
Москва → Другое

Прогуляться в «Лесная чайная»

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Vicroriya
Москва → Другое

Кино , прогулка 😌

маленькое фото пользователя Diana2009
Москва → Другое

Привет ищу лучшего друга

маленькое фото пользователя Meri
Москва → Другое

Найти подруг🛍🎀🧸

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!