Москва
поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)
пообщаться
ищу адекватных и интересных собеседников, с кем можно обсудить общие хобби, см профиль 😁
От пользователя @diakat09
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