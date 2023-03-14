пообщаться

От пользователя @Rif_cat

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Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Кого добавить в уютную и адекватную беседу

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

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