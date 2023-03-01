прогуляться, перекусить

От пользователя @Beska

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Поиграть в пивное казино

Москва → Другое Грустно и одиноко

Москва → Другое Найти друзей для общения

Москва → Другое Прогуляться в осеннем парке

Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!