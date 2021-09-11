Москва
Поболтаем обо всем на свете ?
пообщаться
От пользователя @Anastasia_13
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе
Москва → Другое
Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие
Москва → Другое
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Москва → Другое
Кино , прогулка 😌
Москва → Другое
Пообщаемся)
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Найти подругу/друга для дружбы
Москва → Другое
Girls gang
Москва → Другое
Ищу подруг для общения и совместного досуга😊
Москва → Другое
Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends
Москва → Другое
Возраст 36+-
Москва → Другое
Ищу подругу выпить вина 😅
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!