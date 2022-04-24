прогуляться, перекусить

От пользователя @Kot_kokos

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Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое Грустно и одиноко

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