Москва
Побегать в легком темпе в лужниках
активный отдых
Ищу компанию для пробежек в парке.
Ищу компанию для пробежек в парке.
Примерно в 6 утра по будням или в согласованное время в выходные
От пользователя @MrRoma
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