Москва
Побегать в легком темпе в лужниках

фото пользователя MrRoma
активный отдых

Ищу компанию для пробежек в парке.
Примерно в 6 утра по будням или в согласованное время в выходные

От пользователя @MrRoma

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