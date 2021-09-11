Москва
Побегать кабанчиками в парке Кузьминки. Свежий воздух, здоровье.

фото пользователя Mobydick
активный отдых

Побегать в парке Кузьминки, подышать свежим воздухом, насладиться летним днём. Проговорить о том о сëм, кому на Руси жить хорошо)

От пользователя @Mobydick

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Marina090
Москва → Другое

Погулять , покурить кальян

маленькое фото пользователя Kittenpolice
Москва → Другое

Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

маленькое фото пользователя Narahold
Москва → Другое

Компанию поиграть в Зомбоид/ mobile legends

маленькое фото пользователя christinaa4
Москва → Другое

Девкиии, я за любой кипишь

маленькое фото пользователя KoLL
Москва → Другое

Киноманы, срочно нужен интересный сериал)

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

пить кофе и фоткаться)

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

Обсудить ваши идеи для развития приложения

маленькое фото пользователя Veronika_26
Москва → Другое

Гулять по Москве, ищу новое окружение

маленькое фото пользователя Escapistka
Москва → Другое

В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

маленькое фото пользователя lizaaa
Москва → Другое

Культурное времяпрепровождение,новые знакомства

маленькое фото пользователя PolinaKrashev
Москва → Другое

ищу подружку

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!