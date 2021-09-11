Побегать в парке Кузьминки, подышать свежим воздухом, насладиться летним днём. Проговорить о том о сëм, кому на Руси жить хорошо)

От пользователя @Mobydick

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Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

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