Москва
Побегать кабанчиками в парке Кузьминки. Свежий воздух, здоровье.
активный отдых
Побегать в парке Кузьминки, подышать свежим воздухом, насладиться летним днём. Проговорить о том о сëм, кому на Руси жить хорошо)
От пользователя @Mobydick
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