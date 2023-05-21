Говорово, домостроительная 1, бар неформат. Го после рабочей недельки по пивку? Часиков в 20. Коли ты красная девица, познакомлю там со всеми, историй интересных расскажу, да и угостить, по-джентельменски, не грех ) Коли парень ты румяный, выпьем настойки какой да послэмимся отдуши под панкрок!

От пользователя @Airc0re

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