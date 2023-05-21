Москва
По пивку в рок-баре
Говорово, домостроительная 1, бар неформат. Го после рабочей недельки по пивку? Часиков в 20.
Коли ты красная девица, познакомлю там со всеми, историй интересных расскажу, да и угостить, по-джентельменски, не грех )
Коли парень ты румяный, выпьем настойки какой да послэмимся отдуши под панкрок!
От пользователя @Airc0re
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)
Сходить пофоткаться, перекусить
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼
Интернет друзья, найдитесь)
Я в декрете ищу подруг)
Просто пообщаться🫶🏼☺️
ищу подружку
Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?
Пошли на свидание??
Общение, друзья
Бунинские луга
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!