Москва
По кататься на велосипеде или на коньках
прогуляться, перекусить
По телефону или по видео звонку что бы узнать тебя по лучше
От пользователя @Seva
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