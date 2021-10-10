Москва
По гуляем!)
прогуляться, перекусить
От пользователя @Zaaaaop0505
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Владимир
Москва → Другое
Найти подруг🛍🎀🧸
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Хочу подружиться
Москва → Другое
Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍
Москва → Другое
Погулять в парке, пофотографировать и порисовать
Москва → Другое
Удаленщики/фрилансеры. Собираться вместе
Москва → Другое
Просто поболтать о разном
Москва → Другое
Обсудить ваши идеи для развития приложения
Москва → Другое
Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️
Москва → Другое
Ищу подругу
Москва → Другое
Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)
Москва → Другое
Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит
Хочешь найти новых друзей в городе Владимир?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Владимир, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!