прогуляться, перекусить

От пользователя @Zaaaaop0505

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Предлагаю сходить вместе прогуляться компаний, создам чат, кто вступит

Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое Просто поболтать о разном

Москва → Другое Погулять в парке, пофотографировать и порисовать

Москва → Другое Пообщаюсь) с любовью и пониманием. Без осуждений 🤍

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

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