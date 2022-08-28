Москва
по болтать
прогуляться, перекусить
От пользователя @Andrey1000sad
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Найти подругу, чтобы вместе ходить гулять и выбираться в люди.
Москва → Другое
Расширить круг друзей 🤗
Москва → Другое
Настольные игры ♟️🎲
Москва → Другое
прогуляться по Москве и отлично провести время
Москва → Другое
Гулять по Москве, ищу новое окружение
Москва → Другое
Выпить в приятной компании)
Москва → Другое
Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))
Москва → Другое
Найти друзей для общения
Москва → Другое
Рина, 25 лет., Москва
Москва → Другое
Удаленщики/фрилансеры. Собираться вместе
Москва → Другое
Ищу подругу💖
Москва → Другое
Ищу подругу
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!