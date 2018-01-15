У нас тёплая уютная компания, не хватает пары людей для игр Присоединяйтесь) 😛 Игра на песке, крытое помещение, есть душ. Цена 450₽. ✨✨✨ Метро Ленинский проспект. Раньше играли 3 х 3, сейчас пара человек уехала. Уровень игры у нас очень любительский. Атмосфера дружелюбная, играем ради удовольствия 😺

От пользователя @Vladimirski

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