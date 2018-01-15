Москва
Пляжный волейбол
У нас тёплая уютная компания, не хватает пары людей для игр
Присоединяйтесь) 😛
Игра на песке, крытое помещение, есть душ. Цена 450₽. ✨✨✨
Метро Ленинский проспект.
Раньше играли 3 х 3, сейчас пара человек уехала.
Уровень игры у нас очень любительский.
Атмосфера дружелюбная, играем ради удовольствия 😺
От пользователя @Vladimirski
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