В субботу, 10 июня, проект «Культурный плоггинг» проведёт мероприятие в музее-заповеднике «Остафьево». Уровень подготовки - любой😉 https://tsaritsyno.timepad.ru/event/2433953/ Расписание: 11:30-12:00 — cбор участников мероприятия, проведение предстартового брифинга, раздача мешков и перчаток, 12:00 — старт, 12:00-13:00 — забег, 13:00-14:00 — финиш, экологическая лекция, розыгрыш призов, 14:00-15:00 — проведение экскурсии, 15:00-16:00 — свободное время, отъезд.

От пользователя @Piti

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