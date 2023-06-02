Москва
Плоггинг в Остафьево🚯

фото пользователя Piti
активный отдых

В субботу, 10 июня, проект «Культурный плоггинг» проведёт мероприятие в музее-заповеднике «Остафьево».
Уровень подготовки - любой😉
https://tsaritsyno.timepad.ru/event/2433953/

Расписание:
11:30-12:00 — cбор участников мероприятия, проведение предстартового брифинга, раздача мешков и перчаток,
12:00 — старт,
12:00-13:00 — забег,
13:00-14:00 — финиш, экологическая лекция, розыгрыш призов,
14:00-15:00 — проведение экскурсии,
15:00-16:00 — свободное время, отъезд.

От пользователя @Piti

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