пообщаться

От пользователя @Wolpertinger

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Москва → Другое Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое Я хочу прогуляться в парке

Москва → Другое Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

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