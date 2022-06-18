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От пользователя @Iakov

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Москва → Другое Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

Москва → Другое Покурить кальян на набережной у капота 😺

Москва → Другое Ищу новые знакомства для приятного времяпрепровождения:)

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое прогуляться по Москве и отлично провести время

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое 🎲 Поиграть в настолки (новички приветствуются)

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