прогуляться, перекусить

От пользователя @Polina12

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Москва → Другое Общение и прогулки

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Много друзей и общения!)

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Найти новые знакомства и общение

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