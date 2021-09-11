Кто со мной на мероприятие 14.04.?

От пользователя @Sashenka

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Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

Москва → Другое Пойдем в бар, кино, на каток или просто гулять и фоткаться)

Москва → Другое прогуляться по мск)

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang

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