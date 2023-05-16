Москва
Пивное казино

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Аттракция пивное казино на которой вы:
- узнаете, чем отличается пиво верхового и низового брожения
- выясните про многообразие сортов и стилей пива
- попробуете отличить безалкогольное пиво от крепкого "имперца"
- услышите интересные истории и факты про пиво
- получите возможность выиграть редкие напитки

От пользователя @Sashenka

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