Москва
Пивное казино
Аттракция пивное казино на которой вы:
- узнаете, чем отличается пиво верхового и низового брожения
- выясните про многообразие сортов и стилей пива
- попробуете отличить безалкогольное пиво от крепкого "имперца"
- услышите интересные истории и факты про пиво
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От пользователя @Sashenka
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