прогуляться, перекусить

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Если бы мы жили в океане, кем бы ты в нём была?

Кто-нибудь хочет познакомиться и пообщаться? Мне 22

Друзей для встреч по выходным

Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха на море.

Прогуляться, поболтать обо всем и ни о чем, пофоткаться, выпить кофе)

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В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время

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