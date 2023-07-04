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Москва — Пить, тусить, смеяться, плакать, болтать до утра…Рада новым знакомствам!

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прогуляться, перекусить
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Другие мероприятия в городе Москва

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Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать обо всем и ни о чем, пофоткаться, выпить кофе)

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Москва → путешествия

Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха на море.

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Москва → собрать компанию

Psycho party (тусовка психологов)

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Москва → собрать компанию

Друзей для встреч по выходным

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя JuliaShiny

Москва → прогуляться, перекусить

Кто-нибудь хочет познакомиться и пообщаться? Мне 22

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Julia_Via

Москва → прогуляться, перекусить

Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя pblhok

Москва → другое

Если бы мы жили в океане, кем бы ты в нём была?

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Mary.Firsova

Москва → прогуляться, перекусить

Завести новых друзей 🐰

Откликнулось 28 участников

маленькое фото пользователя Nastya13

Москва → пообщаться

Початиться, познакомиться 🤗

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя tatyana.lav

Москва → прогуляться, перекусить

дружить, общаться, ходить на выставки и в кофейни, гулять по Москве

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Tatiana46775

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, пообщаться с новыми людьми

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → пообщаться

Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

Откликнулся 51 участник

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