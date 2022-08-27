Где тебе удобно

От пользователя @Vuvu

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Москва → Другое поболтать про видеоигры/сериалы/путешествия)

Москва → Другое Что найти много друзей

Москва → Другое Недавно переехала. Экстраверт😁 нужна компания 🤝

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Москва → Другое Прогуляться в «Лесная чайная»

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое что тут надо делать

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