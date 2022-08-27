Москва
Пить кофе, разговаривать ни о чем

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прогуляться, перекусить

Где тебе удобно

От пользователя @Vuvu

1 участник
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