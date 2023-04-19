Москва
Пикник в Лосином острове
прогуляться, перекусить
Устроить пикник, поиграть в настолки, пожарить шашлыки, забыть про ЗОЖ
От пользователя @Konstantin999
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