Москва
Пеший поход по Кольскому полуострову
путешествия
Поход на стадии сбора информации и анализе отчетов по маршрутам. Время - август/сентябрь.
От пользователя @tejimil
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