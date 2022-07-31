Москва
Пеший поход по Кольскому полуострову

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путешествия

Поход на стадии сбора информации и анализе отчетов по маршрутам. Время - август/сентябрь.

От пользователя @tejimil

1 участник
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