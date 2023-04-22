Привет, предлагаю заброситься в сьяны, рукотворные каменоломни. Приключение на весь день. В нашей компании есть мужчины, но мне не хватает девушек-туристок.) Всему научу, все покажу, нужна предварительная подготовка. Высота потолков от 0,4 до 3,5 метров, преимущественно 1,5. Главное условие - отсутствие клаустрофобии

От пользователя @Metig

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