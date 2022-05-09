прогуляться, перекусить

От пользователя @Ivan333

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Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

Москва → Другое У кого тоже нет планов на нг?)

Москва → Другое подружек бы!

Москва → Другое Обсудить творчество, сериалы, аниме и игры

Москва → Другое Ищу подруг) Не хватает общения, прогулок и душевных посиделок

Москва → Другое Устроить так называемую пижамную вечеринку

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