прогуляться, перекусить

От пользователя @Georgy

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Москва → Другое Может кто-то хочет вместе изучать английский?

Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Погулять по Екатерининскому парку

Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

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