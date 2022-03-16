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От пользователя @Basya007

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Москва → Другое Слушаю техно, не сижу на месте 🤪

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Погулять в Царицыно

Москва → Другое Есть тут кто нибудь по гороскопу Близнецы?)

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

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