прогуляться, перекусить

От пользователя @Dmitryvariukhin

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Да, найти друга

Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

Москва → Другое Хочу сходить на ARTLIFEFEST (вход бесплатный)

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Пообщаться и погулять в парке

Москва → Другое поболтать, обсудить что угодно

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

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