Москва
Перекусить в Nice Price Cafe на Нижегородской
прогуляться, перекусить
От пользователя @IlYA_91
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