Москва
Перекусить в Nice Price Cafe на Нижегородской

фото пользователя IlYA_91
прогуляться, перекусить

От пользователя @IlYA_91

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