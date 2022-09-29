прогуляться, перекусить

От пользователя @Nadin4238

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Москва → Другое Ищу подругу, чтобы общаться, вместе гулять)

Москва → Другое Поговорить на любую тему)

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое В бар. В клуб. Кальянная. Куда угодно🏄🏼‍♀️

Москва → Другое Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Москва → Другое Обо всём на свете🙃

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