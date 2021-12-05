прогуляться, перекусить

От пользователя @Magomed005

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Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

Москва → Другое Пообщаться на любые темы)

Москва → Другое Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город

Москва → Другое потусить, весело провести время

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