Москва
Переехал в Москву по работе недавно
прогуляться, перекусить
Последние 7 лет прожил в СПБ, в Москве ариентируюсь плохо ,да и не с кем разделить выходные дни!Работаю в сфере кино!
От пользователя @SLAVIANOK
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