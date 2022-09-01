Москва
Переехал из Питера ищу с кем выпить
пообщаться
От пользователя @Kirilll
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Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.
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