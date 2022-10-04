Москва
Peredel 11
📍Atmosphere Moscow, пт 16.09
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Стартует концептуально новая серия вечеринок Peredel 11, создателями которой являются опытные в организации масштабных ивентов UFO events и Sagrado Corp
От пользователя @GeoPhoenix
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