Москва
Peredel 11 📍Atmosphere Moscow, пт 16.09

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Стартует концептуально новая серия вечеринок Peredel 11, создателями которой являются опытные в организации масштабных ивентов UFO events и Sagrado Corp

От пользователя @GeoPhoenix

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