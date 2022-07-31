Москва
Пару молодых парня и девушку к нам за компанию на стендап сегодня в 20

фото пользователя AnEr
прогуляться, перекусить

М. Новокузнецкая,, вход бесплатный по брони + заказ по меню.
С перспективой дружбы парами)

От пользователя @AnEr

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