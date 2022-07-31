Москва
Пару молодых парня и девушку к нам за компанию на стендап сегодня в 20
прогуляться, перекусить
М. Новокузнецкая,, вход бесплатный по брони + заказ по меню.
М. Новокузнецкая,, вход бесплатный по брони + заказ по меню.
С перспективой дружбы парами)
От пользователя @AnEr
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