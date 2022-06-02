Москва
Пару баров и прогулка

фото пользователя FatEnot
прогуляться, перекусить

Устроить мини-тур по 2-3 барам в центре, между ними можно пешком или самокаты

От пользователя @FatEnot

2 участника
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