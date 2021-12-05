Москва
Парк Хуамин
прогуляться, перекусить
От пользователя @Lavistadeluna
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Грустно и одиноко
Москва → Другое
Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах
Москва → Другое
Круто провести время
Москва → Другое
Покурить кальян вечером
Москва → Другое
Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"
Москва → Другое
Прогулки, посещение достопримечательностей
Москва → Другое
Ищу близких по духу подруг👯♀️🌺
Москва → Другое
Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )
Москва → Другое
потусить, весело провести время
Москва → Другое
Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень
Москва → Другое
Ищу подруг , новые знакомства
Москва → Другое
Пропала подруга! Ищууууу
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!