Москва
«Панк-культура» и фильм
сходить на мероприятие
Предлагаю посетить всем уже давно известную панк-выставку на винзаводе, а потом глянуть какой-нибудь классный кинч
От пользователя @Motya
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