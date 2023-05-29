Москва
«Панк-культура» и фильм

фото пользователя Motya
сходить на мероприятие

Предлагаю посетить всем уже давно известную панк-выставку на винзаводе, а потом глянуть какой-нибудь классный кинч

От пользователя @Motya

3 участника
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