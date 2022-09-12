Москва
Отзывчивого, доброго, понимающего общения с адекватным мужчиной
другое
От пользователя @Shlappi
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Пообщаться, прогуляться, сходить на какое-то мероприятие
Москва → Другое
Го пить кофе или гулять
Москва → Другое
У кого тоже нет планов на нг?)
Москва → Другое
Ищу мотиватора
Москва → Другое
Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)
Москва → Другое
Завести новых друзей)
Москва → Другое
Провести тематическую вечеринку
Москва → Другое
В чем измеряется ваше время?
Москва → Другое
Погулять , попить кофе, сходить в кино или в бар
Москва → Другое
Ищю подруг..🙂добро позитив👋
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Найти новые знакомства, общение
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!