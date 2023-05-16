пообщаться

От пользователя @Aleksei_Ch

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Москва → Другое Хотелось бы найти классных подружек

Москва → Другое Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

Москва → Другое Хочу пообщаться на любые темы)) В дальнейшем найти подруг))

Москва → Другое Пока просто пообщаться

Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

Москва → Другое прогуляться по Москве и отлично провести время

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